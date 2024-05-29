Названы лучшие заповедные места для отпуска

Большой Арктический заповедник, Шантарские острова, Ленинградская область, Белое море и национальный парк "Башкирия" назвали лучшими заповедным и малоизвестными местами России, куда стоит отправиться в отпуск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

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"Лесные разведчики Рослесинфорга исследуют леса в разных уголках нашей страны и отправляются порой по самым труднодоступным и непопулярным маршрутам. Специально для тех, кто еще не определился, как провести свой отпуск, в Рослесинфорге составили [подборку] самых удивительных природных территории нашей страны", - говорится в сообщении.

Арктика и Дальний Восток

Исследователи природы предлагают летом отправиться в самый большой заповедник России - Большой Арктический. Он расположен на северном побережье острова Таймыр и 300 дней в году там лежит снег, который сходит как раз летом. Там можно посмотреть на айсберги, отправиться в сплав по реке Ефремов, встретить белых медведей. При этом посещение возможно по специальному разрешению заповедника.

В подборку также попали Шантарские острова, которые находятся в Хабаровском крае. Там можно наблюдать гренландских китов.

"Попасть на Шантарские острова можно только летом - в июле и августе. Помимо [гренландских] китов можно встретить касаток, тюленей, орланов, журавлей, высоченные лиственницы и карликовые березки", - отметили в Рослесинфорге.

Европейская часть

В Ленинградской области можно посетить мыс Киперорт, заказники Кургальский и Выборгский, реку Оредеж, Линдуловскую рощу, Нижне-Свирский заповедник, Вепсский лес, парк Монрепо.

"Вековые леса, туманные водоемы <...>. Завершить путешествие можно двумя днями отдыха в одной из турбаз знаменитого поселка Комарово", - отметили исследователи.

Июнь - лучший месяц, чтобы отправиться на Белое море. Именно в начале лета на Большие Соловецкие острова приходят белухи и остаются там на все лето. Наблюдать за ними можно прямиком с берега. Также там ждут полярный день и километровые отливы. Посетить предлагают Кандалакшский заповедник, Беломорскую биологическую станцию, Ягринский бор, нацпарк "Онежское Поморье" и Соловецкий архипелаг.

Также туристы могут поехать на Урал.