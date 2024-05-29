В Абакане сняли с рейса пассажира, уснувшего на полу между сиденьями

В Абакане с рейса сняли пьяного пассажира, который уснул на полу между сиденьями в салоне. Об этом сообщает Транспортная полиция Сибири. По информации ведомства, транспортных полицейских в связи с неадекватным поведением пассажира вызвали на борт самолета, прибывшего из Новосибирска.

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Там они установили, что 30-летний житель Республики Тыва в состоянии алкогольного опьянения уснул на полу и не ориентируется в обстановке. Нарушителя сняли с самолета и доставили в дежурную часть.

В ходе медицинского освидетельствования у мужчины подтвердилась легкая степень опьянения. В отношении нарушителя составили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде ареста на срок до 15 суток.