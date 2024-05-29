Психолог назвал три худших места для спокойного отпуска

Психолог Макарова: отпуск лучше не проводить в больших городах. Лето — пора отпусков, когда многие стремятся уйти на заслуженный отдых, пусть и кратковременный. Куда конкретно ехать — каждый выбирает сам, но от количества вариантов разбегаются глаза. Психолог рассказала, где точно лучше не проводить отпуск, иначе есть риск не восполнить силы, а растерять оставшиеся.

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Как объяснила психолог Алена Макарова, есть два глобальных способа отдохнуть — расслабиться в тишине и спокойствии или зарядиться энергией.

Первое хорошо делать на даче, на природе или на море, где можно насладиться солнцем, свежим воздухом и умиротворением. А второе — в горах, где и на природу выйдет полюбоваться, и физической активностью заняться.

Отталкиваясь от этого можно выбрать направление, куда хочется поехать в отпуск. Но есть 3 места, о которых лучше даже и не думать.

Куда нельзя ехать в отпуск

Большие города с интенсивным ритмом жизни

Они шумные и загазованные, даже если там есть потрясающие музеи и театры, новые впечатления не смогут перекрыть потраченные нервы.

Выход: если ну очень нужно в город — стоит обратить внимание на небольшие города или на пригородные районы, где поспокойнее.

Популярные туристические направления

В таких местах всегда будут толпы людей, из-за которых придётся дольше продумывать маршруты, толкаться, чтобы пробиться к нужному месту, стоять в очереди для фото и так далее.

Выход: лучше выбирать места менее распиаренные или ехать в популярные места, но в межсезонье.

Места с плохой экологией

Загрязнённые воздух и вода могут сильно сказаться на здоровье — как ментальном, так и физическом. Полноценно отдохнуть и восстановиться в таком путешествии не получится.

Выход: выбирайте экологически чистые зоны, например, нацпарки, заповедники, горные или прибрежные районы, сообщил «Доктор Питер».

Отдохнуть без отпуска

Что делать, если до отпуска ещё далеко или летом его просто никто не даёт? Психолог дал несколько советов, как отдохнуть во время работы и не сойти с ума в городе летом. Узнать об этом можно здесь.