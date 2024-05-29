Космические туры предлагают на Дальнем Востоке

Железнодорожный тур выходного дня «Просто Космос» из Хабаровска в Циолковский (ст. Ледяная) на Дальнем Востоке, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как рассказали в ДВЖД, новый тур будет интересен тем, кто увлечен космонавтикой и хочет поближе познакомиться с российскими ракетными технологиями и их запуском. Поезд отправляется из Хабаровска и прибывает на станцию Ледяная, ближайшую к «космограду» Циолковский, где расположен первый гражданский космодром России – «Восточный».

Сама экскурсия начинается с посещения Музея космодрома, где можно увидеть уникальные экспонаты, такие как спутник, скафандр и спускаемая капсула Союз ТМА-07М, в которой вернулся на Землю космонавт Роман Романенко.

«Затем туристы посетят «сердце космодрома» – технический комплекс,а также стартовый комплекс, где проходят пуски ракет», – рассказали в ДВЖД.

Обедать участники тура будут в столовой космодрома, где их угостят «космической» едой.

Туры «Просто Космос» запланированы на 19 июня, 16 августа, 20 сентября, 18 октября и 15 ноября. Поезд отправляется из Хабаровска по пятницам в 19:20 и возвращается в воскресенье в 06:54. Для комфортного путешествия в поезде предусмотрены плацкартные вагоны, оснащенные всем необходимым. В стоимость тура включены трансфер, питание, услуги гида и входные билеты на экскурсионные объекты.

Для туристов с дальневосточной пропиской взрослый билет обойдется в 19 тысяч рублей, для недальневосточников - 23 800 рублей.