Что такое хилинг-туризм и где его найти

Хилинг-туризм — относительно новое понятие, однако его принципы уходят корнями в давнюю традицию санаторного отдыха в России. Во времена СССР санатории были широко доступны для отдыхающих и использовались для лечения различных заболеваний. Но где же найти места силы сегодня?

Хилинг-туризм — это отличный способ совместить путешествия с оздоровлением и восстановлением. Существует множество направлений, где путешественники могут улучшить своё физическое и ментальное здоровье, насладиться красотами природы, погрузиться в процесс самопознания и релаксации. Для хилинг-туризма важны не только чистый воздух, минеральные источники и целебные грязи. Также необходимо есть здоровую пищу и заниматься дополнительными практиками, такими как йога, медитация, массаж и ароматерапия.

Предлагаем пять мест в России и зарубежных странах, идеальных для хилинг-туризма.

Дилижан, Армения

Дилижан, самый зеленый курорт Армении, становится убежищем для поклонников хилинг-туризма. Каждый уголок этого бальнеологического курорта наполнен чистотой горного воздуха и умиротворяющей энергией лесов, окружающих город. Ежегодно сюда съезжаются любители природы и медитаций, чтобы найти внутренний покой и гармонию с собой.

В среднем 6 ночей (в июне) в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей Дилижана обойдется в 44 тысячи рублей.

Сахалин, Россия

Уединенные места, фантастические пейзажи, уникальная фауна и морские деликатесы создают идеальную атмосферу для встречи с собой и природой. Здесь туристы смогут насладиться природными и культурными достопримечательностями, расслабиться в горячих источниках и зарядиться энергией в этом уникальном регионе.

В среднем 6 ночей (в июне) в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей Южно-Сахалинска, столицы острова, обойдется в 43 тысячи рублей.

Аршан, Республика Бурятия

В самом сердце Восточных Саян расположен удивительный курорт Аршан. От святилищ и водопадов до лесных троп и великолепных горных панорам — здесь каждый находит свое вдохновение. Целебные источники, кедровые леса и чистый воздух создают идеальную атмосферу для восстановления сил и гармонии с природой.

В среднем 6 ночей (в июне) в двухместном номере одного из отелей Аршана обойдется в 34 тысячи рублей.

Хуаншань, Китай

Хуаншань в восточном регионе Аньхой — популярное направление для туризма в Китае. С их высотой более тысячи метров, шестнадцатью термальными источниками, двадцатью четырьмя ручьями и тремя водопадами, эти горы являются настоящим оазисом гармонии. Здесь вы сможете найти умиротворение и исцеление, подняться на вершину с помощью подъемника или пройти пешком по живописным тропам, наслаждаясь великолепными видами и спокойствием гор.

В среднем 6 ночей (в июне) в двухместном номере одного из отелей Хуаншаня обойдется в 42 тысячи рублей.

Бурабай, Казахстан

Курорт славится своими санаториями, где практикуют лечение кумысом — напитком из кобыльего молока, известного своими целебными свойствами. Здесь царит умиротворенная атмосфера, позволяющая насладиться красотами природы и целебными растениями. Этот уникальный курорт привлекает любителей уединения и отдыха от городской суеты.

В среднем 6 ночей (в июне) в двухместном номере одного из отелей Бурабая обойдется в 15 тысяч рублей.