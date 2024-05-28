В популярном у туристов российском регионе откроют 11 новых пляжей

Власти Татарстана откроют 11 новых пляжей летом 2024 года. Об этом заявил главный госинспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов, его слова приводит KP.RU.

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Новые места для отдыха появятся в Мамадышском, Лаишевском, Зеленодольском и Спасском районах, а также в Набережных Челнах.

Отмечается, что еще четыре пляжа реконструировали в Елабужском, Чистопольском, Мамадышском и Бугульминском районах популярного у туристов региона.

Ранее эксперты онлайн-сервиса Твил.ру раскрыли самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники. По их данным, отдохнуть выгоднее всего можно было в Сочи, Анапе, Пятигорске, Кисловодске, Казани, Волгограде и Москве.