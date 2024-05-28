Санкт-Петербург станет летом популярнее Сочи

Сервис МТС Travel проанализировал, в каких городах на лето активнее всего бронируют отели и апартаменты. На первом месте оказался Санкт-Петербург – туда планируют поехать 12% пользователей ресурса. Серебро и 8% туристов получила Москва. Сочи занял лишь третье место, туда отправятся 7%. Также в топ-10 вошли Казань, Калининград, Анапа, Нижний Новгород, Владивосток, Ростов-на-Дону и Геленджик.

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Представители сервиса отметили, что увеличился горизонт планирования – россияне арендуют жилье в среднем за 3 месяца до даты заезда. Это на 15 дней раньше, чем в прошлом году.

Причин, по которым столицы по количеству бронирований опередили Сочи, в МТС Travel не назвали. Очевидно, это связано с тем, что в Москве и Санкт-Петербурге развит деловой туризм. Россияне часто едут туда по делам и останавливаются на несколько дней, а не проводят в городах отпуска.

Обе столицы в России также можно назвать центрами культурного туризма. Многие приезжают с детьми в период каникул, чтобы посмотреть местные достопримечательности. На статистику может влиять и то, что большинство россиян едут в эти города самостоятельно, а при посещении курортов многие предпочитают купить тур или забронировать отель у туроператора.

Кроме того, Москва и Санкт-Петербург стали транспортными хабами для туристов, которые отправляются на курорты. Например, из Шереметьево и Домодедово рейсы в Сочи отправляются каждый час.Туристы с длинными стыковками могут останавливаться на ночевки в местных отелях и бронировать их для коротких передышек.

Также стоит отметить и количество предложений. В Санкт-Петербурге и Москве их больше, чем в Сочи.