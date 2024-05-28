В Петербурге появился новый пешеходный экскурсионный маршрут

В Петербурге представили пешеходный экскурсионный маршрут «Путь Петра». В церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Маршрут ведет от Нахимовского училища до Александровского парка.

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Новую пешеходную зону вымостили гранитными плитами, длиной 84 сантиметра — равной шагу Петра Великого. Также на маршруте установлены специальные декоративные элементы — это бронзовые следы, медальоны-символы петровской эпохи, а также буквы гражданского алфавита, введенного во время первой реформы русского алфавита для печати светских изданий.

Кроме того, были специально созданы скульптуры, различные арт—объекты, помогающие еще больше погрузится в историю великого города. Как отметили авторы проекта, целью «Пути Петра» является развитие культурного и образовательного туризма, а также расширение экскурсионных маршрутов города, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В субботу, 25 мая, по маршруту «Клин звучит» традиционно прошла велоэкскурсия. Мероприятие проходит каждый год. Его участниками становятся жители и гости Клина, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всероссийская Ассоциация патриотического туризма и Музей Победы разработали карту патриотического туризма. В нее включили более 100 уникальных экскурсий. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.