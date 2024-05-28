«Дагестан открывает новые горизонты». Презентована новая программа путешествий по региону

Исследование древних крепостей, переплетение судеб исторических событий, захватывающие сражения — всё это ждет вас во время двухдневной экскурсии "Имперская тропа". Отправляйтесь в увлекательное приключение, которое ничуть не уступает по интересу сериалу. Маршрут позволит вам познакомиться с местами исключительных сражений времен Кавказской войны и насладиться величием горного Дагестана.

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Первая остановка вашего путешествия — Гимринская башня. Эта крепость была возведена горцами с целью защиты аула Гимры. Проводник расскажет вам об эпическом сражении, которое развернулось здесь.

Затем ваш путь приведет вас в село Гуниб, где имам Шамиль был пленен. Вы пройдете через ворота Шамиля и увидите камень, на котором русский генерал Александр Барятинский ожидал имама. Вас ждет увлекательная инсценировка легендарной встречи двух великих полководцев.

Молодежь отправляется в увлекательное путешествие по Царской поляне, где когда-то завтракал сам император Александр II. Они узнают о траншеях на лужайке и месте, где стоял стол государя. По пути они посетят мемориалы времен Великой Отечественной войны, водопад Тобот, Карадахскую теснину, Ирганайское водохранилище и Аранинскую крепость. Экскурсия предназначена для учащихся 9–11-х классов. Подробные маршруты для школьников можно найти на канале проекта «Классная страна» Агентства стратегических инициатив.