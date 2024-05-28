В Кисловодске не теряют шансов удвоить расходы туристов

В Кисловодске перед началом летнего сезона вновь завели разговоры об удвоении ставки курортного сбора с 100 до 200 руб. в сутки с каждого туриста. Благодаря этому увеличению мэр города Евгений Моисеев хочет сформировать бюджет на развитие туристической инфраструктуры: «Двести рублей, на мой взгляд, это та сумма, которая позволит нам решить все наши вопросы», – пояснил градоначальник.

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Подобные предложения глава курорта высказывал еще осенью прошлого года. И тогда и сейчас он опирается на мнение местных жителей. Люди, которым не придется платить сбор и увеличивать тем самым свои расходы на отпуск, не против: «Мы провели анкетирование в городах Кавминвод, и больше половины опрошенных поддержали это предложение». Градоначальник убеждает, что не выступают против идеи и приезжие.

Однако комментарии туристов в телеграм-канале «Крыша ТурДома», где обсуждают инициативу чиновника, говорят о противоположном: «Да путевки и так стоят очень дорого. Поезда и самолеты тоже в цене не падают. Куда же ещё больше курортный сбор поднимать?» – недоумевают подписчики. Звучат альтернативные предложения: «Сначала в 2 раза улучшите качество сервиса, а потом посмотрим».

Многие из отдыхающих напоминают, что ставку в Кисловодске уже поднимали – с 2023 года с туристов, останавливающихся в гостиницах и санаториях города, стали брать по 100 руб. вместо прежних 50: «Аппетит растет во время еды. Подними сейчас до 200 – им и этого будет мало через полгода».

В этом году Евгений Моисеев делился успехами по сбору лишь однажды – за первые два месяца вышло 29 млн, что на четверть больше плановых показателей. А за весь 2023 год отдыхающие оставили в городе 254 млн против 116, которые были до повышения ставок. Мэра радует, что наряду с этим ростом падает количество людей, отказывающихся платить сбор – якобы таких в прошлом году было всего около тысячи. На вырученные средства благоустраивают парки, скверы и прочую инфраструктуру, которой пользуются жители и гости города.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы в Петербурге «сильно вздыхают», но курортный сбор платят.