Волгоградцы представили лучшие практики развития промышленного туризма

Делегация Волгоградской области принимает участие в финальном мероприятии образовательной программы «Открытая промышленность», которое состоялось в Омске и объединило около 500 представителей со всей страны.

Как сообщили в областном комитете экономической политики и развития, на форуме свои проекты продемонстрировали волгоградские промышленники и представители профильных структур и ведомств. Также они смогли ознакомиться с лучшими практиками в этой области, которые представили 35 российских регионов.

Отметим, проект «Открытая промышленность», направленный на продвижение кадрового и технологического потенциала российских производителей, реализуется в нашей стране с 2021 года. За этот период в нем приняли участие представители из 73 регионов России, были разработаны различные экскурсии, организованы стажировки и профориентационные проекты.

Добавим, в Волгоградской области проекты промышленного туризма реализуют 20 крупных предприятий. Развитию этого направления уделяется особое внимание. Соответствующие задачи перед профильными органами поставил губернатор Андрей Бочаров.