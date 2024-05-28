Турэксперт рассказала о лучших водных развлечениях Москвы

В Москве большое количество водных развлечений и вейкбординг является лучшим из них, заявила в беседе с NEWS.ru руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, любители активного отдыха также могут покататься на гидроциклах. Как подчеркнула Ансталь, с наступлением летнего сезона в российской столице открывается большое количество спа-зон.

В Москве большое количество водных развлечений. Если вы хотите активный отдых на воде, в Москве есть возможность покататься на гидроциклах. Также [есть] большое количество вейк-точек. Можно покататься на вейках. Вейкбординг — это водный сноуборд с помощником в виде лодки, параплана или направляющего механизма. С наступлением летнего сезона в Москве большое количество спа-зон, — заявила Ансталь.

Она отметила, что в организованных спа-зонах отдыхающие могут позагорать и поплавать в бассейне. Кроме этого, как подчеркнула тревел-блогер, большинство граждан любят спокойные поездки на теплоходах по Москве-реке.

Ранее Ансталь рассказала, что недорогой отель на время летнего отдыха можно найти даже в Сочи. Однако, по ее словам, жилье будет далеко от аэропорта и пляжа. Как подчеркнула турэксперт, бюджетные варианты также можно найти в Анапе, исключением станут разве что популярные санатории.