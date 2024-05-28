Екатеринбург вошел в топ-10 городов по востребованности среди бизнес-туристов

Екатеринбург вошел в десятку городов России, где бизнес-туристы чаще всего останавливались в отелях. Об сообщило агентство делового туризма «Аэроклуб».

Деловые путешественники больше всего ночей провели в Москве — на столицу пришлось 18% от всех бронирований, а спрос к прошлому году вырос на 51% (+72% к 2019). Востребованность отелей Санкт-Петербурга также выросла (+32% к 2019), а их доля в общем числе бронирований составила 6%.

Третье место по востребованности гостиничной инфраструктуры занял Красноярск — спрос вырос на 10% к прошлому году (+59% к 2019). В топ-10 также вошли Казань (+3% к 2023, +130% к 2019), Нижний Новгород (+13% к 2023, +3% к 2019), Иркутск (+52% к 2023, +99% к 2019). Екатеринбург расположился на седьмом месте (+24% к 2023, -4% к 2019). За Уральской столицей идут Самара (+147% к 2023, +61% к 2019), Тобольск (+53% к 2023, +41% к 2019) и Уфа (+85% к 2023, +110% к 2019).

Ранее сообщалось, что спрос на командировки в России вырос на четверть. В первую пятерку с самой большой деловой активностью в первом квартале нынешнего года вошел Екатеринбург.