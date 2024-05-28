«Ничего существенного»: Туристы не испугались атак Геленджика и Новороссийска

Российские туристы не отказываются от отдыха в Краснодарском крае из-за атак региона беспилотниками, заявил в эфире НСН президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

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Ранее сообщалось, что 27 мая была отбита атака БПЛА на Геленджик. В ночь на 17 мая Краснодарский край атаковали 44 дрона, в результате в Новороссийские пострадали несколько частных домов и квартир, в Туапсе возник пожар на нефтезаводе.

«Эти события существенного влияния на туристический сезон не окажут. Во-первых, не было случаев, когда атаки касались каких-либо курортных территорий или объектов гражданской инфраструктуры. Если что-то и происходило, то в отдалении от курортов. Во-вторых, Черное море – самое популярное туристическое направление у россиян, найти ему альтернативу достаточно сложно. Если ничего существенного происходить не будет, события, которые мы наблюдаем, не смогут негативно повлиять на туристический сезон. Сегодня мы видим, как растет число желающих отправиться на курорты Краснодарского края. Более того, в этом году подрос спрос на крымские курорты. В предыдущие два года отмечалось снижение турпотока в Крым, но, видимо, мы достигли некого дна, от которого сейчас отрасль начала восстанавливаться», - сказал Уманский.

При этом он назвал мифом сообщения, что в гостиницах Краснодарского края якобы не хватает места для отдыхающих.

«Разговоры про отсутствие мест – выдуманные. Конечно, мест много. Лето еще не наступило и загрузка не превышает 50%, в Сочи она чуть выше, в других регионах Краснодарского края и Крыма пониже. Где-то к середине июня загрузка приблизится к 80-90% и может продержаться на этом уровне до 20-х чисел августа. При этом 10% оставшейся емкости – это все равно несколько десятков тысяч человек. Даже в период закрытия всех зарубежных направлений всегда были места. Если говорить о самых востребованных и популярных отелях, эталонных по соотношению цены и сервиса, загрузка быстро доходит до максимума и туда нужно бронировать места заранее. Но если речь идет в целом о возможности поехать на море, в отеле любой звездности всегда можно найти номер», - заключил собеседник НСН.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 мая сообщил о последствиях атаки Геленджика. По его словам, в Джанхоте беспилотник упал на деревья, а в селе Криница обломки аппарата повредили недостроенное здание, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».