Стало известно, где россияне путешествовали этой весной

Аналитики провели исследование, изучив отельные бронирования россиян, и выяснили, что 74,5% российских туристов этой весной выбрали отдых внутри страны.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

В России лидером рейтинга стала Москва с долей заказов 23,6%. Второе и третье места по традиции заняли Санкт-Петербург и Сочи с долей 13,4% и 8,5% соответственно.

В список также вошли Казань (3%), Екатеринбург (2,4%), Краснодар (2,3%), Калининград (1,9%), Нижний Новгород (1,8%), Ростов-на-Дону (1,6%).

Самыми популярными заграничными городами этой весной стали Стамбул с долей отельных бронирований 9,7%, а также Дубай (5,9%), Минск (4,6%), Ереван (2,7%), Тбилиси (2,5%), Шанхай (2,3%), Бангкок (2,2%), Париж (2,1%), Баку (2,0%) и Ташкент (1,9%).

Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.