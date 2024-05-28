Эксперт рассказал о перспективах развития внутреннего туризма в России

Туристический поток внутри России составил более 75 миллионов человек, что стало рекордом в сравнении со всеми предыдущими годами. По прогнозам, к 2030 году внутренний турпоток может достигнуть 140 миллионов поездок в год. Об этом рассказал председатель российского экологического общества Рашид Исмаилов.

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По словам эксперта, перспективы развития внутреннего туризма приведут к последовательному внедрению курортного сбора в регионах, несмотря на большое количество негативных отзывов туристов.

Он напомнил, что в 2024 году эта мера была введена в Петербурге. Стоит отметить, что почти сразу вскрылись отдельные технические недоработки, которые потребовали внесения поправок в закон.

Исмаилов подчеркнул, что уже имеющиеся прецеденты позволят в будущем избегать технических ошибок и недоработок, передает RuNews24.ru.

Аналитики сообщили, что в топ направлений для отпуска в России входят Петербург, Горный Алтай, Байкал, Москва и Подмосковье, Северный Кавказ, Калининградская область, Казань и Карелия, передает газета «Петербургский дневник».

Граждане России могут посетить ряд стран без загранпаспорта и визы. Специалисты Ассоциации туроператоров России назвали шесть лучших направлений для отдыха и туризма по внутреннему паспорту.