В России могут начать регулировать посещение туристами горнолыжных курортов

Минэкономразвития РФ оценивает целесообразность введения регулирования посещения туристами горнолыжных курортов, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности министерства Владимир Трач в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по развитию горнолыжного туризма.

"В части, касающейся регулирования работы и посещения курортов туристами, мы этот вопрос анализировали. Мы хотели бы услышать обратную связь от представителей туриндустрии, непосредственно бизнеса и самих курортов, насколько необходимо введение такого регулирования в отношении посетителей. Мы знаем, что есть сложности, касающиеся трассового катания, поведения граждан на территории курортов", - сказал Трач.

Кроме того, есть "различного рода сложности" во взаимоотношениях администраций курортов и посетителей, добавил он.

Трач также рассказал, что законопроект, разрешающий строительство и реконструкцию горнолыжных курортов на лесных земельных участках, был представлен в правительство РФ в конце апреля. В мае было проведено согласительное совещание. Представление законопроекта в Госдуму ожидается в весеннюю сессию.