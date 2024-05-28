В Приэльбрусье пройдет фестиваль «Скалы России. Эльбрус 2024».

Участникам доступны следующие соревнования и трассы:

300 трасс в дисциплине «Боулдеринг» – серия коротких сложных трасс до 5 метров высотой, где вместо страховки – лежащие под скалами маты;

60 трасс в дисциплине «лазание на трудность» – высокие трассы 15-20 метров;

15-20 мультипитчей – маршрут, разбитый на несколько трасс (питчей) на высоте более 100 метров, который преодолевают двое спортсменов в «связках».

В соревнованиях могут принять участие как профессионалы, так и любители. Категории сложности на скалах – от 4 (для новичков) до 8 (для профессионалов и опытных любителей). Для новичков организаторы также сделают дополнительные страховки на трассах и проведут бесплатные занятия и мастер-классы от скалолазов и альпинистов. Снаряжение можно будет взять в аренду.

Также всех участников ждут вечеринки, йога и зарядки с тренерами, встреча с известными скалолазами – Дмитрием Шарафутдиновым (чемпион мира по скалолазанию), Галиной Терентьевой (чемпионка России по альпинизму).

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на сайте организатора. Цены на слот начинаются от 6000 рублей. Для регистрации необходимо внести участника в личный кабинет, после этого на почту придет ссылка для оплаты.