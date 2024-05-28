10 самых удивительных водопадов Дагестана

Самый высокий: Чараур

© «Это Кавказ»

Список завораживающих водных достопримечательностей Дагестана открывает самый высокий водопад республики — двухкаскадный Чараур высотой 250−300 метров (цифры разнятся, потому что зависят от времени и методики измерения). Он к тому же и расположен выше всех над уровнем моря — в Докузпаринском районе, недалеко от села Куруш, самого высокогорного села Европы (2560 м). Струя воды падает с Сельдинского плато близ границы с Азербайджаном, так что не забудьте взять с собой паспорт для пограничного контроля.

Добраться до Чараура не просто: сначала 260 км от Махачкалы до Куруша (не перепутайте с одноименным селом в Хасавюртовском районе), затем еще пара километров на машине и немного пешком к подножию водопада. В этих местах, кстати, еще с советских времен проходят фестивали альпинистов «Ярыдаг».

Мощность Чараура, как и большинства дагестанские водопадов, зависит от сезона и осадков. Самым полноводным он бывает в начале лета после снежной зимы и обильных дождей. К водопаду идти лучше с проводником — он даже не обозначен на «Яндекс-картах». И обязательно приготовьте для этого похода практичную одежду и обувь.

Самый красивый: Зрыхский

Красота, как известно, понятие субъективное, и наверняка патриоты из других районов Дагестана поспорят, что их водопады ничуть не хуже Зрыхского. Но когда после долгой прогулки по ущелью за последним поворотом вдруг открывается вид на этот поток, низвергающийся по каменной стене высотой 30 метров, «вау-эффект» вам точно обеспечен.

Как и Чараур, Зрыхский водопад находится далеко от цивилизации, но к нему можно добраться и без проводника — достаточно спросить у местных, где тут вход в ущелье, а в нем уже не заблудишься.

Ущелье начинается сразу за огородами села Зрых Ахтынского района, в 270 км от Махачкалы. Дорога из столицы республики, кстати, вполне хорошая и по пути можно заехать на термальные источники у села Ахты или в хвойный Хрюгский лес.

На пешую прогулку от Зрыха до водопада и обратно стоит заложить часа 3−4. Берите с собой сменную обувь: вам придется десятки раз переходить ручей вброд.

Широкое ущелье постепенно сужается, ручей превращается в довольно бурный поток, и под конец придется карабкаться по крутым склонам. К счастью, на самых сложных участках местные устроили металлические перила, а перед последним поворотом есть даже беседка с чайничком.

Стоит иметь в виду, что по дороге вам встретятся еще два небольших водопадика, которые можно по незнанию принять за главную цель визита. Но настоящий Зрыхский водопад ни с чем не перепутаешь: он грандиозен, и после него, собственно, идти некуда — ущелье за ним заканчивается, дальше только отвесная стена. К водопаду можно подойти вплотную и даже искупаться под его струями, но как-то не очень хочется: в тенистом ущелье всегда прохладно, даже в июльскую жару.

До Зрыха лучше ехать на своей или на арендованной машине. Можно добраться и на маршрутке Рутул/Хлют/Зрых/Хрюг из Махачкалы или из Дербента, но с обратным транспортом под вечер будут проблемы.

Самый мощный: Чирхалю

Один из самых мощных водопадов России — Чирхалю, также известный как Чвахило. В переводе с местного диалекта аварского языка слово означает «гремящая вода», что точно описывает поток, шум от которого разносится на расстояние километра.

Находится он в Чародинском районе на реке Ойсор. Его высота точно не определена, но в большинстве источников указывается 50 метров. Одно известно точно: Чирхалю довольно широкий водопад — 8−9 метров. Относится к категории пульсирующих, пик развития водопада приходится на лето, когда тают ледники.

Дорога до Чирхалю тоже неблизкая — 200 км от Махачкалы, причем местами асфальт отсутствует. Зато будете проезжать по самым абрикосовым местам республики. Этот маршрут хорош для тех, кто остановился отдыхать в Гунибе или в его окрестностях. От Гуниба до Чирхалю — всего 60 км, последние 2 км придется пройти пешком по камням. И приготовьтесь заплатить небольшую сумму за въезд на территорию Чародинского заказника.

© «Это Кавказ»

Подземный: Салтинский водопад

Единственный подземный водопад в регионе расположился в селе Салта Гунибского района. Его образует река Салтинка, или, как ее называют местные, Бакдакули. Высота его всего 20 метров, но, как говорится, не за это мы его любим. Разглядеть уникальную красоту этого водопада можно, только пройдя до конца каменную Салтинскую теснину, которая и сама по себе весьма примечательна. Советуем посетить этот водопад летом — в июне или в июле, после дождей, когда он максимально полноводен. Даже в жару в теснине прохладно, в среднем температура в это время года не превышает здесь 20 градусов. У входа в теснину есть автостоянка, множество кафе, сувенирных лавок и пунктов аренды сапог. Не торопитесь их брать: с каждом годом водопад все маловоднее и к нему можно дойти не промочив ног. Если же вам повезет и воды после дождей прибавится, можно вернуться и за сапогами — потеряете не больше 10 минут, ведь длина теснины не более 500 метров.

Салта находится в 140 км от Махачкалы (дорога хорошая). Можно добраться на рейсовой маршрутке до Гуниба, а там взять такси. Но чаще всего туристы едут сюда в составе экскурсий. А если у вас свой транспорт, то поездку можно совместить с посещением других интересных мест поблизости — Гуниба, Чоха, Карадахской теснины и Ирганайского водохранилища.

© «Это Кавказ»

Самый «благоустроенный»: Хучнинский

Большинство водопадов Дагестана иссыхают или замерзают не в сезон, но только не Хучнинский — он всегда полноводен и жив. Находится он в Табасаранском районе между райцентром Хучни и селом Ханаг, поэтому его часто называют Ханагским.

Мощная 30-метровая струя падает не вертикально вниз, а под углом на каменный трамплин и взмывает гигантской волной. У подножья водопада небольшое озеро, в котором некоторые туристы даже купаются. Это один из немногих водопадов, которые можно рассмотреть и снизу, и сверху — надо только проехать чуть дальше по дороге, затем пешком перейти мост и подняться по тропе в гору. Места очень живописные, хотя берега озера закатали в бетон, а напротив водопада понастроили гостиниц и ресторанов. Как выглядело это место раньше, можно увидеть в фильме Сергея Бодрова «Кавказский пленник». Смешная сцена отдыха горцев после разминирования дороги снята именно здесь.

От Махачкалы до Хучни 147 километров, но чаще всего сюда едут туристы, остановившиеся в Дербенте (55 км), причем поездку к водопаду совмещают с посещением Крепости Семи братьев и одной сестры в райцентре и экраноплана «Лунь» на берегу Каспийского моря возле села Арабляр.

Самые популярные: Тобот и Итлятляр

Дагестанские гиды часто говорят, что водопад Тобот в Хунзахе — самый высокий водопад Дагестана. Не верьте: находится он скорее в селе Арани, чем в Хунзахе, и его высота всего 70 метров, так что даже соседний 100-метровый Итлятляр, и тот выше. Но зато Тобот самый посещаемый, потому что лежит на пути популярного туристического маршрута по Хунзахскому району. Со смотровой площадки в Хунзахе его не очень-то и разглядишь, разве что в бинокль, но сам вид на глубокий Цолотлинский каньон, куда низвергаются два водопада, действительно впечатляет.

Кому мало природных красот, могут добавить адреналина и испытать себя в экстрим-парке с роупджампингом.

От Махачкалы до Хунзаха — 150 километров по прекраснейшим местам, но экскурсионные группы, как правило, здесь не задерживаются, а едут дальше…

© «Это Кавказ»

Самые спортивные: Матласские водопады

…и через 15 километров попадают в Матлас — странное место, которое «Яндекс-карты» обозначают как «горнолыжный курорт», выдавая за действительность амбициозные мечты дагестанцев. Здесь и правда хотели построить лыжные трассы, но пока зимой тут соревнуются только ледолазы, карабкающиеся по замерзшим Матласским водопадам.

И снова неувязочка. Водопадов возле Матласа три. Двухкаскадный Ханский, по преданию, назван так потому, что под ним купались члены ханской семьи из Хунзаха. Водопад между Матласом и Старым Сивухом остался без названия на картах и внимания туристов. А говоря о Матласских водопадах, все обычно подразумевают поток, рядом с которым соорудили удобную лестницу и протянули канат зиплайна. Водопад небольшой, на него можно полюбоваться и снизу, и сверху, и даже сбоку — с площадок лестницы. Можно пройти по тропинке за его струями и даже искупаться в нем.

© «Это Кавказ»

И что особенно приятно — он не единственная достопримечательность будущего курорта. Здесь есть еще очень живописная Каменная тропа — узкое ущелье со ступенями, которое внезапно выходит на склон каньона. А неподалеку расположена Каменная чаша — целый лабиринт ущелий, по которым обязательно стоит прогуляться в жаркий летний день.