В путешествии по России полиса ОМС может не хватить

Этим летом самым популярным форматом отпуска россиян станут поездки по России. Как посчитали аналитики Исследовательского центра портала Superjob.ru, такой вариант выберут 25%. В тройку самых популярных направлений вошли Крым, Краснодарский край и Алтай.

Если в поездку за границу многие привыкли покупать страховку выезжающих за рубеж, то для внутренних путешествий полис покупают редко. Хватит ли в поездке полиса ОМС, или лучше купить дополнительную страховку? Узнали у руководителя проектного офиса страховой вертикали Банки.ру Александра Макарова.

- Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) позволяет получать бесплатные медицинские услуги по всей России в государственных учреждениях. Он действует независимо от места регистрации и проживания застрахованного. Однако в регионе, где выдан полис, услуги предоставляются по более широкой территориальной программе ОМС. В других регионах помощь оказывается по базовой программе ОМС, в которую некоторые услуги могут не входить.

Кроме того, полис ОМС не покрывает некоторые непредвиденные затраты, которые могут возникнуть в поездке. Например, на экстренную медицинскую помощь, включая стоматологию, КТ, МРТ, медицинскую транспортировку, расходы на возвращение домой из-за болезни (даже при пропуске рейса из-за болезни или травмы) и предоставление сопровождения врача при необходимости. Эти расходы придется оплачивать самостоятельно. А вот программы страхования путешественников, как правило, покрывают такие непредвиденные медицинские расходы.

Кроме того, при использовании добровольного страхования, не ОМС, страховая компания организует выбор клиники, запись на прием и оплату медицинских услуг, что особенно важно при срочной помощи.

Также нужно отметить, что добровольное страхование покрывает лечение в частных клиниках или коммерческих отделениях государственных больниц. Это обеспечивает комфорт, отсутствие очередей и быстрое обследование.

Если же говорить о ДМС, то обычно полис ДМС действует только по месту жительства застрахованного. Как правило в полисе ДМС указан список клиник, в которые может обращаться застрахованный и чаще всего это учреждения в его регионе. Таким образом, полис ДМС не ориентирован на использование при путешествиях по стране. Для этого больше подходит полис путешественника. Лишь в отдельных программах ДМС экстренная медицинская помощь может быть включена по всей России.

При выборе страховой компании следует, прежде всего, ориентироваться на ее надежность (сколько лет на рынке, какой рейтинг финансовой устойчивости присвоен рейтинговым агентством этой СК) и отзывы пользователей.