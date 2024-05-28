Проведите лето в российских заповедниках: три необычные идеи для экотуризма

До лета остаются считанные дни и многие россияне вовсю планируют отпуск. В последнее время туристы стали все чаще отдыхать внутри страны. Неудивительно, ведь природа России очень разнообразна: здесь есть как места для пляжного отдыха, так и зона тундры с многовековым льдом. Популярней становится экотуризм: благодаря нацпроекту «Экология» на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) создается инфраструктура, которая делает отдых на природе привлекательным для людей и безопасным для окружающей среды. Так, в Иркутской области в Прибайкальском национальном парке появились новые точки притяжения туристов. Например, на острове Ольхон, который манит путешественников со всего света своей загадочностью и уникальной природой, открылся новый визит-центр. Здесь представлена интерактивная экспозиция, где посетители могут узнать об истории Байкала и Ольхона, услышать легенды острова, почувствовать силу байкальского ветра и увидеть 3D-фотографии подводного мира озера. Центр адаптирован для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, на второй этаж можно подняться на коляске с помощью специального устройства, а часть экспозиции доступна в аудиоформате.

«Визитно-информационный центр «Ольхон» привлекает авторским дизайном, нестандартным исполнением и подачей информации. Среди посетителей больше всего детей школьного возраста. Им нравится современная интерактивная форма подачи материала, так они лучше запоминают информацию о рекреационных объектах, расположенных на территории острова Ольхон. Многие интересуются профессиями в заповедниках». Гала Сибирякова, начальник экскурсионного сектора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

В национальном парке «Алания» в Республике Северная Осетия-Алания благодаря нацпроекту «Экология» обустроили три экологические тропы: «К леднику Тана», «На гору Кубус» и «Кубусская кругосветка».

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Здесь установили входные ансамбли со схемой тропы, информационные стенды с правилами и информацией о достопримечательностях, о флоре и фауне. Для удобства туристов тропы расчистили и расширили, поставили указатели, скамейки, а также организовали парковку для автомобилей.

«Я — любительница погулять, да и людям показать удивительный мир гор, была приятно удивлена обустройством в Дигории экотроп. Порадовали беседки, где можно укрыться от непогоды, комфортно перекусить, лестницы. Важно то, что в основном, все объекты экотроп гармонично вписываются в окружающий ландшафт, не мешают любоваться прекрасными пейзажами Горной Дигории». Ольга Соболева, экскурсовод

Например, дорога «К леднику Тана» проходит через уникальные горнолесные, субальпийские и альпийские ландшафты. В июне-июле здесь цветут бархатные альпийские луга, на которых особенно выделяются оранжевые маки Лизы. Этим ледник и привлекает туристов: редко можно встретить столь резкий контраст между холодом ледников и буйством красок долин. Эти места сравнивают со знаменитыми Альпами, даже высокогорные хребты нацпарка «Алания» называются Дигорскими и Суганскими Альпами. На этом маршруте можно также встретить реликтовые валуны – древних свидетелей ледникового периода.

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Жители и гости Забайкальского края могут пройти по новым маршрутам в национальном парке «Чикой». Например, на тропе «Кедровый путь» предлагают окунуться в непростой быт сборщиков кедрового ореха. Здесь можно узнать об особенностях кедрового промысла и даже поработать на старинном оборудовании.

«Очень интересная с этнографической и исторической точки зрения тропа, которая, благодаря оборудованию для добычи кедровых орехов, является уникальным местом. Обустройство конечного пункта тропы «Кедровый путь»: кедровое оборудование, юрта, сайба, а также беседка с местом для костра делают тропу местом притяжения людей, желающих погрузиться в сибирскую историю, лицезреть таежную природу и попробовать себя в промысле кедрового ореха». Карина Лазарева, волонтер национального парка «Чикой»

Благодаря новой инфраструктуре в нацпарках растет число туристов: если в 2018 году заповедники посетили 6 млн человек, то в 2023 году количество желающих отдохнуть в них выросло до 14,5 млн. За последние пять лет по нацпроекту «Экология» создано 22 ООПТ, а их площадь выросла на 5,53 млн га.