Палаточные лагеря в России переформатируют в глэмпинги

Роспотребнадзор в середине мая впервые опубликовал рекомендации по поводу отдыха в палаточных лагерях. Самое важное в документе – то, что установлена среднесуточная температура, при которой лагерь может продолжить работу, – на уровне +21 °C. Раньше этот показатель не мог быть ниже даже ночью, а оттого при резких заморозках, которые случаются не только в Сибири, но в Центральной России, лагерь нужно было закрывать.

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Однако вопрос температуры – не единственная и не главная проблема с детским отдыхом в палатках. Сейчас, по словам экспертов, в России работает в разы меньше лагерей, чем до пандемии. А число отдохнувших по сравнению с 2019 годом уменьшилось с 183 до 79 тыс. человек. И главная проблема, как говорит Ирина Пересецкая, гендиректор компании «Клуб путешествий “Робинзонада”» (управляет двумя палаточными лагерями в Новгородской и Владимирской областях), в бюрократических сложностях при организации лагеря.

«Количество лагерей резко уменьшилось после трагических случаев на Сямозере в Карелии и в лагере “Холдоми” в Хабаровском крае, когда погибли дети (первый случай произошел в 2016 году, второй – в 2019-м. – Ред.). Потом началась пандемия. В 2020 году лагеря под замком по причине отсутствия медпункта, в 2021-м некоторые регионы разрешили открываться, другие – нет», – говорит Ирина Пересецкая.

Эта тенденция, по ее словам, продолжается и сегодня. Нужно очень много согласований различных ведомств, чтобы открыть лагерь. Кроме того, стало больше ограничений, соответственно, значительно выросла ответственность организаторов:

«Раньше был Иван Иваныч, который мог вывести детей в лес, сейчас он просто сядет. В итоге, чтобы соблюсти все требования безопасности, нужно очень-очень сильно постараться».

Отмечает это и Олеся Мулиер, руководитель компании «Смарт Студия», член рабочей группы Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры:

«Есть лагеря, которые стихийно образовываются людьми-активистами, не знающими законодательства, но желающими развивать детей. И есть лагеря, действующие в рамках закона. Смелые сильные люди, которые берутся за это дело, сталкиваются с огромным составом разрешительной документации и частых проверок, поскольку этот вид туризма перегружен нормативно-правовыми актами».

Сил и терпения хватает не у всех, поэтому некоторые организаторы палаточного отдыха, по словам эксперта, после пандемии перешли в другие виды деятельности.

А где-то отдых был переформатирован. Например, так произошло в детском лагере «Робин Гуд» в Калужской области, палаточный отдых здесь развивался до 2019 года.

«В период пандемии палаточные лагеря были под запретом, и с 2021 года мы уже не возобновляли этот проект, а заменили его на глэмпинг для детей с комфортными домиками на берегу. И попали в точку. Глэмпинг понравился и пользуется большой популярностью до сих пор», – рассказал TourDom.ru руководитель лагеря Тарас Кононец.

Впрочем, по словам Ирины Пересецкой, сохраняется спрос и на классический отдых в палатках. Важно то, что это и романтика, и своего рода школа выживания. Да и вопрос цены очень важен: в среднем путевка в палаточный лагерь стоит на 30–40% дешевле, чем в стационарный. Например, 12-дневная смена в июне обойдется (в зависимости от лагеря) – в 45–75 тыс. руб. на человека.