Упрощены условия выдачи субсидий на строительство отелей на Дальнем Востоке

Российское правительство упростило условия выдачи субсидий на строительство модульных отелей на Дальнем Востоке, в Арктике, на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях.

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Постановление об этом подписано, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, для инвесторов с указанных территорий установлена возможность получать субсидии на возведение модульных отелей.

"Решение связано с отдаленностью этих территорий от центров производства модульных конструкций и высокой стоимостью затрат на их доставку", - пояснили в кабмина.

Ожидается, что оно позволит поддержать инвесторов, реализующих проекты для комфортного отдыха туристов и создающих дополнительные места проживания для путешествующих граждан.

Обеспечить доработку условий предоставления субсидий регионам Дальнего Востока и Арктики на поддержку проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения правительству поручил президент РФ Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край в январе 2024 года.