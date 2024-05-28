Новая парковка для туристов обретает очертания на Русском острове

Новое удобное пространство совсем скоро появится на Русском острове во Владивостоке. Работы сейчас идут полным ходом в соответствии с графиком, сообщает ИА DEITA.RU.

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Новая парковка появится в конце Университетского проспекта. Специалисты администрации Владивостока подчеркивают, что данная территория пользуется большой популярностью у туристов – они оставляют здесь свой транспорт, и далее отправляются в пешие прогулки по островной территории. Многих, например, влекут красоты мыса Тобизина и тайны форта № 11 Владивостокской крепости. Поэтому в мэрии было принято решение сделать эту территорию комфортной для автомобилистов.

«Контрактом предусмотрено создание мест для парковки автотранспорта, благоустройство тротуара и обустройство полосы разгона. Все работы идут по графику, а завершить их должны до конца июня», – рассказал Юрий Трунов, заместитель руководителя управления дорог администрации Владивостока.

Работы на объекте выполняет бригада подрядной организации.

В текущем году большое значение уделяют дорожному ремонту в столице Приморья – как локальному, восстановительному, так и комплексному, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы ведутся одновременно на многих участках в городе. На наиболее оживлённых трассах ремонт и модернизация дорожной сети проводится в ночные часы, чтобы не создавать неудобств автомобилистам. Так, например, минувшей ночью приступили к ремонту Некрасовского путепровода. Также ремонт дорог сейчас идёт в Трудовом переулке, 13, на Океанском проспекте, 40, на улицах Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, Давыдова, Комсомольской, Иманской и Авроровской.