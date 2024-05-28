Где позагорать и искупаться в Подмосковье? Топ-10 пляжей

Летом 2024 года в Московской области будет работать более 200 пляжей. 60 из них с базовым уровнем комфортности: из удобств там есть кабинки для переодевания и контейнеры. Ещё 92 «средних» пляжа. Там есть туалеты, стоянка для машин, пляжный волейбол и точки торговли. На 51 пляже будет «полный люкс» — точки проката и летнее кафе.

Топ-10 пляжей в Подмосковье

1. Озеро Сенеж в Солнечногорске

Что есть: шезлонги, прокат лодок и катамаранов, скейт-площадка, места для активного отдыха, рядом — парк, написало издание РИАМО.

2. Пляж «Лыткарино» у Волкушинского карьера

Что есть: можно взять напрокат шезлонг, лежак или домик, на пляже часто проводят дискотеки, вокруг — сосновый лес.

3. Пляж «Солнечный берег» в Талдоме

Что есть: зонтики, туалеты, раздевалки, в аренду можно взять катамаран, волейбольная площадка, зона для занятий спортом, зоны для детей с надувными горками.

4. Пляж на реке Осетр в Зарайске

Что есть: мостики, скамейки, кресла, туалеты и раздевалки, прокат лодок и катамаранов.

5. Пляж на озере Святое в Шатуре

Что есть: душ, туалеты и раздевалки, в аренду можно взять шезлонг и зонт, лодки и катамараны, беседки для пикника, есть места для рыбалки.

6. Пляж в парке «Мысово» в Долгопрудном

Что есть: барбекю, летнее кафе, детская площадка, площадка для волейбола.

7. Пляж в лесопарке «Авангард» в Электростали

Что есть: зонты от солнца, шезлонги, кабинки для переодевания, прокат лодок и катамаранов, две волейбольные площадки, спортивные снаряды, можно арендовать стол и ракетки для настольного тенниса, столики с лавочками и мангалами, детский песчаный пляж с игровой зоной.

8. Пляж в деревне Новоалександрово

Что есть: зонтики, лежаки, кабинки для переодевания и прочие удобства.

9. Пляж «Голубое озеро» в Луховицах

Что есть: туалеты, кабины для переодевания, душевая, волейбольная площадка, велопарковка, место для отдыха с палатками.

10. «Золотые пески» в Орехово-Зуево

Что есть: аренда шезлонгов, теннисный корт, волейбольная площадка, кафе.

Ранее врач Ирина Поляева объяснила, почему в мае ещё рано купаться и что будет с теми, кто всё-таки полезет в воду.