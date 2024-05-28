На карте Красноярского края появились новые объекты

В Государственном каталоге географических названий Красноярского края появились новые объекты: деревня, реки и железнодорожная платформа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росреестра.

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«Новые объекты были выявлены в ходе проведенного анализа различных картографических материалов. Прежде всего, это деревня Жайма, четыре реки: Северковая и Ляшкина в Таймырском районе, а также реки Бугаркан и Берея в Эвенкийском районе и железнодорожный остановочный пункт в Иланском районе – Коньково», – уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что подобная работа по выявлению новых незарегистрированных объектов помогает сохранить культурное наследие края и обеспечить точность картографических данных.

Напомним, что на международной выставке-форуме «Россия» Красноярский край презентовали как промышленный центр, и как потенциальный центр всероссийского туризма.