Летом запустят железнодорожный тур из Хабаровска на космодром Восточный

Железнодорожный тур на космодром Восточный, рассчитанный на взрослых и детей, запустят летом на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

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"Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской кампании (АО "ФПК") предлагает отправиться в железнодорожный тур выходного дня "Просто космос" по маршруту Хабаровск - Циолковский (станция Ледяная, Амурская область) - Хабаровск", - проинформировали в компании. Тур рассчитан на взрослых и детей, в таком формате он будет организован компанией впервые, уточнили ТАСС в ДВЖД. В 2023 году поездка с похожим наполнением была доступна только для детей в рамках проекта "Вагон знаний".

Поезд отправляется из Хабаровска и прибывает на ближайшую к городу Циолковскому станцию Ледяная. Рядом расположен космодром Восточный. Экскурсионная программа предусматривает посещение Музея космодрома, где собраны уникальные экспонаты: спутник, скафандр, спускаемая капсула корабля "Союз ТМА-07М". Затем туристы посетят технический комплекс, а также стартовый комплекс, где проходят пуски ракет. В столовой космодрома путешественников будет ждать "космический" обед.

Рейсы запланированы на 14 июня, 19 июля, 16 августа, 20 сентября, 18 октября и 15 ноября. Из Хабаровска поезд будет отправляться по пятницам и прибывать обратно в воскресенье. В составе - плацкартные вагоны. В стоимость тура входят трансфер, питание, услуги гида и входные билеты на экскурсионные объекты.