Закрытый с начала СВО аэропорт принял первый рейс

Аэропорт Элисты, который был закрыт с начала спецоперации (СВО) на Украине, принял первый гражданский рейс. Об этом сообщает РИА Новости.

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Самолет авиакомпании Red Wings прибыл в столицу Калмыкии из московского аэропорта Жуковский после двух лет вынужденного перерыва. Борт вылетел во вторник, 28 мая, около 07:15 и благополучно приземлился через три часа.

Уточняется, что в Элисте воздушное судно торжественно встретили водяной аркой.

Аэропорт Элисты первым в России возобновил работу после временного закрытия из-за СВО с 3 мая. Продажу билетов в этот город открыли две авиакомпании. Red Wings будет перевозить пассажиров из Жуковского, а «Аэрофлот» запустит рейсы из Шереметьево.