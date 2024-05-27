Морские деликатесы и киты: чем Мурманская область впечатлит туристов летом

Мурманская область в последние годы привлекает путешественников в любое время года. Многие едут в регион зимой, чтобы насладиться северным сиянием и покататься на лыжах. При этом эксперты уверены, что региону есть что предложить путешественникам и летом.

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«ФедералПресс» рассказывает, чем заняться в Кольском Заполярье в теплое время города.

Что посмотреть в Мурманской области летом

Летом путешественники смогут увидеть полярный день. Солнце не садится за горизонт до 22 июля. Говорят, что жить в таких условиях сложно, однако оказаться там на несколько дней – даже интересно.

В теплое время года Кольское Заполярье преображается. Это уже не бескрайняя снежная пустыня, а поля ягеля, зеленой травы и пестрых цветов. В области есть красивые водопады. Летом в регионе можно увидеть китов. Издание «Москва 24» со ссылкой на турэксперта уточняет, что практически у самого берега можно встретить горбатых китов, косаток, реже – кашалотов. Они прибывают в регион в поисках рыбы. Здесь собираются огромные косяки трески, сельди, мойвы и другой рыбы. За этим зрелищем лучше всего отправляться в Териберку.

Также в июле в регионе планируют провести фестиваль «Териберка». Участники события смогут полакомиться настоящими арктическими деликатесами. В программе фестиваля всегда есть концерты, мастер-классы, развлечения для детей. Но самое главное – огромный фудкорт со всевозможными блюдами из морепродуктов. Летом в Мурманской области можно самим набрать морошку и другие арктические ягоды.

Желающие приезжают в регион, чтобы понырять и изучить глубины Баренцева моря. Здесь можно встретить крабов, дельфинов и морских котиков. Также в Мурманской области очень популярны походы. Особым спросом летом пользуется трекинг в Хибины.

Как добраться до Мурманской области

Из Москвы в Мурманскую область лететь чуть больше двух часов, из Северной столицы – около полутора. Цены на перелет варьируются в зависимости от сезона и дня недели. В выходные обычно дороже. Однако из Москвы можно прилететь без багажа тысяч за пять, из Петербурга – и того меньше, но такие выгодные предложения попадаются не всегда.

Что касается цен на экскурсии, то местные гиды предлагают автомобильно-пешеходные экскурсии из Мурманска, включающие посещение кладбища кораблей, водопада Малого Батарейского озера, пляжа «Яйца дракона», северных оленей и хаски, за 4,2 тысячи рублей с человека за целый день.

Прогулка на катере обойдется примерно в 9 тысяч рублей с человека. Путешественникам не надо забывать и о том, что разрешение на посещение природного парка Териберка с прошлого года является платным – 350 рублей с человека.

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