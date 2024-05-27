Цены на билеты «Аэрофлота» станут предсказуемыми

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) встретились с руководителями «Аэрофлота» по вопросу доступности перелетов для населения в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В ФАС заявили, что нормы динамического ценообразования, применяемые в настоящий момент в отечественных авиакомпаниях, недостаточно понятны и предсказуемы.

Участники переговоров обсудили факторы, влияющие на тарифы, в том числе главные статьи расходов перевозчиков, а также изменение рыночного спроса и предложения.

Стороны признали: чтобы повысить прозрачность определения цен, необходимо выработать правила назначения стартового прайса.

В Антимонопольной службе пообещали проверить стоимость обслуживания перевозчиков в аэропортах, а также цены на топливо. Это поможет оптимизировать основные затраты авиакомпаний. В ФАС также пообещали установить для аэропортов стандарты по размерам инвестиций в строительство и реконструкцию терминалов, поскольку эти расходы авиагавани включают в тарифы на обслуживание.

В поле зрения регулятора нацперевозчик попал в середине мая. В ФАС считают, что «Аэрофлот» формирует цены на внутренние рейсы недостаточно предсказуемо, они слишком высоки.

По поручению президента Владимира Путина ФАС занимается мониторингом и анализом цен на авиабилеты. Руководитель ведомства Максим Шаскольский сообщил, что авиакомпаниям направили письма с просьбой объяснить регламент формирования тарифов. Против S7 Airlines Антимонопольная служба возбудила дело. Причина – места на рейсе с одним и тем же набором услуг продавались по разным ценам.