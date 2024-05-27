Тот самый Пятигорск: гуляем по местам Лермонтова

Домик с камышовой крышей, каменные гроты, лавка с книгами и текстилем, старинный источник и грифы, охраняющие память знаменитого поэта. Идея для променада по курортному городу.

© Иван Губский/ТАСС

Лучший путеводитель по Пятигорску написал, без тени сомнения, его главный фанат — Михаил Лермонтов. По сей день по маршруту Печорина, а впрочем, и самого поэта, можно гулять, не отвлекаясь, так сказать, на современные логистические поправки. Те же улочки старинного квартала, те же гроты в каменной кладке и даже та же самая камышовая крыша.

Тот самый домик

© Игорь Чабаненко/ТАСС

На современной улице Буачидзе, 9 за невысоким забором из камня стоит мазанка. В мае 1841 года поэт занял в ней две комнаты с окнами в сад и заплатил за трехмесячный постой 50 рублями серебра — на современные деньги это порядка 35 тысяч рублей. Но прожить весь срок Лермонтову суждено не было. Спустя два месяца в милый домик под камышовой крышей с низкими потолками его привезли истекающим кровью от рокового выстрела.

События того трагического для русской литературы лета в исторических стенах рассказывают музейные хранители. За 100 рублей — именно столько стоит посещение музея-заповедника М.Ю. Лермонтова — вы узнаете, о чем грустил Михаил Юрьевич, глядя из окна на Машук, и сколько свечей истратил.

Грот Дианы

© Наталья Нестеренко/ТАСС

Хотя улица, где снял квартиру поэт, была на задворках курортной жизни, до главных мест встречи водяного общества рукой подать — что тогда, что сейчас. Идем в парк «Цветник», где молодой поручик танцевал на своем последнем балу.

Сегодня сложно представить, что в мрачном гроте Дианы в середине XIX века прошел праздник молодежи. В организации того самого бала активно участвовал сам Михаил Юрьевич, славившийся тягой к авантюрам и приключениям. Вместе с поэтом «световой дизайн» каменной комнаты создавал генерал Арнольди, из дневника которого и стало известно об организации праздника.

— Лермонтов придумал громадную люстру из трехъярусно помещенных обручей, обвитых цветами и ползучими растениями, и мы исполнили эту работу на славу, — записал Арнольди в тонкой путевой книжечке июльским днем.

Магазин, где блистало восхитительное бешенство

Неподалеку от грота располагался магазин, куда Лермонтов бегал за текстилем для бала. Персидские ковры, восточные шали, шелка, многочисленные книги привлекали Лермонтова не меньше, чем синие горы Кавказа. Да и с самим хозяином, армянином Никитой Челаховым, у поэта были теплые отношения. И совсем неудивительно, что именно здесь, у Челахова, Мери из «Героя нашего времени» торговала тот самый персидский ковер. Печоринские 40 рублей сверху — и в глазах княжны заблестело «самое восхитительное бешенство».

Сегодня лавки Челахова не существует. Краеведы предполагают, что здание с ней находилось на месте современного полпредства СКФО, поэтому, когда будете спешить к Елизаветинскому источнику, что по главной аллее от грота Дианы, обязательно взгляните на историческую дорогу.

Источник у «короны» Пятигорска

© Иван Губский/ТАСС

Елизаветинскую галерею в конце «Цветника» часто называют диадемой Пятигорска. Уж слишком изящно расположилось здание среди зеленой «шевелюры» Машука. Здесь во времена Лермонтова стоял деревянный колодец и крытая мощеная купель, где принимали ванны. И даже без современного благоустройства все водяное общество спешило сюда несколько раз в день.

Здание, которое украшает площадку сейчас, появилось спустя шесть лет после гибели поэта. Галерею непременно связывают с Лермонтовым, хотя и называют давно не Елизаветинской, а Академической. Сейчас источника и колодца нет, но по-прежнему есть тот самый вид на Пятигорье, впечатлявший поэта.

Грот Лермонтова

Еще один грот, куда непременно ведут туристов, так и называется — Лермонтовский. Он чуть выше Академической галереи, и отсюда открывается еще лучший обзор на город. Поэт приходил к гроту писать не только словами, но и кистью. Безлюдный отрог Машука привлекал Лермонтова прохладой даже в самые знойные дни. На этой каменной площадке появилась знаменитая картина «Вид Пятигорска».

Четыре грифа Лермонтова

© Елена Афонина/ТАСС

Вся пятигорская жизнь Лермонтова так или иначе бурлила на Машуке. У подножия он жил, по склонам гулял, а по одной из узких тропинок отправился на роковую дуэль.

Пройдя почти три километра от красочных локаций «Цветника» по зеленым терренкурам, вы окажетесь у самого грустного места всей лермонтовской экскурсии. Единственного, которое поэт не описал в произведениях. Опушка, где стрелялись Лермонтов и Мартынов, точно не установлена. Известно лишь, что общепринятое место дуэли «съехало» от нее вниз по склону. Вероятно, для установки памятника скульпторы искали доступную и относительно ровную площадку.

Четыре светлых бетонных грифа по сей день не признают смерть великого поэта, «отвернувшись» от стелы с барельефом. И Лермонтов в Пятигорске по-прежнему воспринимается как свой и дружелюбно, будто сам, показывает гостям сохранившиеся места его вдохновения.