Эксперт рассказал, почему российские туристы все меньше едут к морю

Популярность внутреннего туризма у жителей российских регионов возрастает с каждым днем, свидетельство тому - многочисленное бронирование номеров в отелях на несколько месяцев вперед.

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По словам Арсения Аредова, эксперта в сфере развития туризма, предстоящий сезон отпусков будет насыщен, в первую очередь, для северо-кавказского региона.

Причем отдохнуть там можно будет гораздо экономней, чем на курортах той же Кубани.

Сегодня у россиян в моде активный и экскурсионный туризм, а не морской.

В регионах, где раньше ажиотаж не наблюдался, начался «овербукинг», гостиницы расписаны на несколько месяцев вперед.

Аредов отметил, что самым популярным направлением нынешнего сезона станет Крым, куда просто хлынут потоки туристов.

Еще одним направлением, активно развивающимся, станет Камчатка с ее неповторимыми гейзерами и манящими вулканическими сопками.

С 2020 года туристы стали всё чаще выбирать Алтай и Карелию, где особое внимание местные власти и предприниматели начали уделять туринфраструктуре.

Безусловными лидерами в сфере туризма остаются Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край, Кавказ, Урал.

Многие также предпочитают совершать краткосрочные поездки в маленькие города Центральной России, такие как Нижний Новгород, Тула, Калуга, Смоленск, пишет politanalitika.ru.

Ранее сообщалось, что Кубань может стать центром гастрономического туризма.