Четвертый Арктический фестиваль «Териберка» пройдет в августе

Популярное среди туристов село Териберка в Мурманской области вновь станет площадкой для одноименного арктического фестиваля, который в 2024 году пройдет в девятый раз в конце августа. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

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"Арктический фестиваль "Териберка" в этом году пройдет 24-25 августа в предпоследние выходные лета. Прошу всех, кто регулярно посещает это событие, быть готовыми, записать себе в календарь", - сказал Чибис.

Он отметил, что в 2023 году фестиваль посетили порядка 15 тыс. человек, что стало новым рекордом.

"Уверен, что в этом году такое же будет большое количество людей. Программа планируется интересная, всех ждем в гости на фестиваль "Териберка", - заключил глава Заполярья.

Фестиваль направлен на раскрытие туристического потенциала малых территорий Арктической зоны РФ, развитие событийного туризма в Арктике, а также популяризацию локальных продуктов и кухни. Фестиваль "Териберка" стал одним из самых популярных событийных мероприятий в Арктической зоне РФ. Фестиваль - призер национальной премии Russian Event Awards, а в 2023 году второй раз подряд был включен в топ-50 Национального календаря событий. С 2021 по 2023 год фестиваль "Териберка" проходил в рамках плана председательства России в Арктическом совете.