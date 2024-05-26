Крым или Кавказ: выбор экономного туриста

Провести отпуск на Кавказе в этом году будет дешевле, чем в Крыму. Об этом заявил эксперт в сфере развития туризма Арсений Аредов.

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Большинство отдыхающих выбирают море и Крым, именно это скажется на ценах, объяснил он. Слова аналитика приводит Общественная Служба Новостей.

Это только одна из причин, почему горный туризм набирает популярность. Россияне стремятся побывать на Камчатке, в Алтае и Карелии. Между тем в качестве туристических направлений по-прежнему лидируют Москва и Санкт-Петербург. Краснодарский край и Кавказ делят второе место, а на третье вышел Урал.

Ранее Кавказ назвали одной из самых густонаселённых территорий, которая летом пострадает от жары.