МЧС напоминает о необходимости зарегистрировать свой походный маршрут

В случае необходимости регистрация упростит спасателям поиск, обеспечить возможность оказания своевременной помощи.

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С наступлением летнего сезона количество туристических групп, совершающих походы в природной местности на территории страны, кратно возрастает. В связи с этим МЧС России напоминает о необходимости регистрации намеченного маршрута, чтобы, в случае необходимости, упростить поиск спасателям, сократить сроки его проведения, обеспечить возможность оказания своевременной помощи. Сделать это нужно не менее, чем за 10 дней до старта.

На данном этапе в Новосибирской области зарегистрированы 34 туристические группы общей численностью свыше 500 человек, из которых 335 человек – дети. В целом по Сибирскому федеральному округу заявили о себе 653 группы, в которые входят 12 тысяч туристов, из них около пяти тысяч – дети.

Туристам предлагается зарегистрироваться несколькими способами: онлайн на сайте Главного управления региона, с территории которого начинается маршрут; можно направить обращение в любую пожарно-спасательную часть МЧС России по месту путешествия; в Новосибирской области спасатели предлагают представить соответствующую информации по телефону или электронной почте, пишет «Сельский Труженик».