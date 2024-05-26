Как Анапа подготовилась к высокому туристическому сезону

Нынешние выходные в Анапе, как и на всей территории Кубани, выдались ветреными, Черное море объявили закрытым для купания. Впрочем, сегодня порывы наконец-то стихли и можно с комфортом проводить время на свежем воздухе. Тем более, что в центре города продолжаются событийные мероприятия. На экскурсии по самым интересным локациям побывала и корреспондент "РГ".

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Только за длинные майские праздники солнечный курорт посетили более ста тысяч гостей. Несмотря на приостановленное авиасообщение, туристический поток в Анапу увеличивается. В этом сезоне город готовится принять на 25 процентов больше отдыхающих по сравнению с прошлым годом - тогда на песчаных пляжах понежились почти 4,5 миллионов путешественников. Об этом заявил мэр курорта Василий Швец на большой пресс-конференции, которая состоялась в пятницу.

- В ближайшие годы в Анапе появится в три раза больше пятизвездочных отелей, реализация инвестиционных проектов позволит дополнительно создать 12 тысяч мест номерного фонда, - добавил Василий Швец.

Ближайшие от курорта действующие аэропорты находятся в Сочи и Минеральных Водах, откуда путешественники пересаживаются на автомобиль либо "Ласточку". Кроме того, в июне по направлению "Анапа-Геленджик-Сочи" начнет курсировать скоростное судно, которое частично разгрузит трафик и станет отличным поводом для морской прогулки. Железнодорожный вокзал готовится ежедневно обслуживать 56 составов. Летнее расписание дополнится рейсами из Санкт-Петербурга, Воркуты, Екатеринбурга, Тюмени, Мурманска, Таганрога, Самары, Уфы, Томска, Ижевска, Челябинска, Минска. В пик сезона поезда перевозят до 27 тысяч пассажиров в день.

Мэр отметил, что положительные перемены ожидают и автотуристов: направление "Москва-Анапа" к следующему сезону напрямую планируется связать современной четырехполосной автомагистралью.

Пока в море купаются редкие отдыхающие - температура воды плюс 16 градусов, да и мелководье на центральных пляжах успело зацвести: из-за особенностей рельефа к берегу прибивает большое количество водорослей, в буквальном смысле превращающих волны в зеленый кисель. Но даже это обстоятельство наряду со штормовым предупреждением не останавливает туристов: кто-то бродит в воде по колено, подставляя белоснежные плечи знойным лучам, кто-то ныряет с головой. Внезапно замечаю стремительно приближающихся к суше пловцов. Присмотревшись, понимаю, что это два резвящихся дельфина - то и дело в пене брызг мелькают их темно-серые плавники. Стоящие поблизости купальщики, как и я - на берегу, с восторгом застывают на месте.

В преддверии лета на курорте уже действует огромное количество локаций, так что скучать не приходится. Масштабная новинка - Крещенский парк. Это уникальное общественное пространство не имеет аналогов в России и включает храм Святого равноапостольного князя Владимира на тысячу прихожан - в прошлом году его торжественно освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- На входе в парк посетителей встречает арка с 16 колоколами, самый большой из которых весит 4,7 тонны. Каждый час "электронный звонарь" отбивает мелодию, повторяющую "молитву" колокольни Троице-Сергиевой Лавры, - рассказывает настоятель храма Святого равноапостольного великого князя Владимира иерей Олег. - Вообще, все в парке символично: 33-метровый в длину светомузыкальный фонтан олицетворяет годы жизни Христа, Тропа истории Крещения Руси на 12 колоннах - число апостолов и т.д.

За храмом-купелью имени княгини Ольги (внутри завершаются отделочные работы) раскинулась огромная детская площадка с мягким покрытием. Детвора успела опробовать яркие городки "Корабль" и "Кашалот", однако фонтан завоевал особенную популярность: под музыку Чайковского струи образуют свой неповторимый рисунок, а между ними с радостью бегают босоногие мальчишки и девчонки. Глядя на них, так и хочется разуться, чтобы тоже пробежаться под водяной аркой…

…В эти дни завершает работу эногастрономическая выставка-ярмарка "А. Море. Вина" в рамках проекта "Виноград". Винные дегустации с южными сырами чередуются с театральными представлениями и концертами возле музея "Горгиппия". Да, и здесь можно воочию увидеть французскую технику открывания ударом лезвия бутылки шампанского - "sabrage" или "сабраж".

- Бутылку наклоняют под углом в 40-45 градусов, находят шов спайки стекла и в месте, подступающем к горлышку (самая слабая точка), бьют гранью сабли, в нашем случае - ножа, - показывает самый эффектный, но далеко не самый безопасный способ откупоривания бутылки экскурсовод. Мгновение, и горлышко с пробкой отлетает, оттуда с шипением вырывается игристое…

На площадке гости не только открывают для себя продукцию Кубани, Дона, Крыма и Кавказа, но и слушают лекции сомелье, экспертов, историков. Среди посетителей ярмарки помимо отпускников "новоиспеченные" горожане. Так, на ярмарке знакомлюсь с Натальей Никославской из Москвы, окончательно переехавшей на курорт в марте этого года.

- Анапа привлекла меня мягким климатом: лето - мягкое, без тяжелой духоты, а зима - теплая, - делится она. - Весной еще нет людской скученности, зато есть непрерывное цветение - магнолии и груши сменяются тюльпанами и виолами. Вода еще прохладная, поэтому не купалась, но знаю тех, кто окунался: благодаря минимальной разнице температур, выходишь из моря горячим, и второй заход кажется менее "экстремальным".

Эстафету туристических событий подхватил фестиваль спорта IRONSTAR. Впервые зрелищные старты состоялись в центре курорта, так что движение транспорта вчера и сегодня на Пионерском проспекте ограничили. В программе - триатлонные гонки на дистанциях 1/4, 1/8 и SUPERMIX, а также детский и женский забеги. На обновленной Театральной площади работает зона ЭКСПО - все желающие могут приобрести спортивные товары, принять участие в бесплатных партнерских акциях и получить подарки.

Кстати

Мэр города Василий Швец рассказал о работе над мастер-планом всесезонного курорта федерального значения "Новая Анапа". В будущем будет сформировано около 500 инвестиционных лотов, рассчитанных как на крупных отельеров, так и на средний и малый бизнес. Первые объекты туристской инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию в 2030 году. Предварительно совокупный объем инвестиций составит 560 миллиардов рублей, из них более 60 миллиардов направят на внешнюю инфраструктуру. Проект "Новая Анапа" содержит в себе мощный экономический импульс: это более 18 тысяч рабочих мест, и до 30 миллиардов рублей налоговых поступлений в федеральный и краевой бюджеты.