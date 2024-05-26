Cпрос на отдых в России опережает предложения

Сегодня в России спрос на внутренний туризм опережает предложения, заявил заявил глава Комитета Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев в выпуске программы «Законный вопрос».

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«Заработать на туристе можно только со второго возвращения. Потому что в первый раз, когда он приезжает, он только знакомится. Он приехал, увидел, распробовал и захотел туда вернуться. И вот тогда, когда местный бизнес понял, что эти 100 тысяч человек, которые приехали, вернутся в следующем году, они начнут открывать рестораны, готовить сувениры, строить дороги, тропы», - сказал депутат.

Ранее Сангаджи Тарбаев заявил, что Госдума до конца весенней сессии может принять законопроект о новой классификации гостиниц и гостевых домов.