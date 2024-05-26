Мантуров: проблем с обслуживанием боингов и аэробусов в России нет

Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров заявил, что проблем с техническим обслуживанием самолетов Boeing и Airbus, которые находятся в парках российских авиакомпаний, нет.

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«Идет постоянная работа в части технического обслуживания. Они (самолеты. – Ред.) соответствуют полностью всем требованиям, которые предъявляются нашими российскими авиационными властями», – сказал чиновник в интервью журналисту Павлу Зарубину.

На вопрос о гипотетической возможности возвращения западных авиаконцернов на российский рынок Денис Мантуров привел пример с производителями автомобилей:

«После такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка такого мы точно уже не допустим. Получили хороший урок, нас научили, повтора не будет».

Недавно глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что с 2030 года начнется «заметное убытие иностранных самолетов из российских авиакомпаний, поскольку возможностей ремонтировать уже особо не будет». И в этой связи крайне актуален вопрос, на чем будем летать. В теории боинги и аэробусы должны постепенно замещать отечественные самолеты. Согласно принятой в 2022 году программе, к 2030-му должны построить тысячу лайнеров: около 140 SSJ New, 270 МС-21, по 70 Ил-114-300 и Ту-214, а также небольших региональных самолетов «Ладога» и «Байкал».

Однако выполнить планы будет очень сложно. Как отмечают эксперты, на авиастроительных предприятиях не хватает квалифицированного персонала, используется более медленная, чем на западе, технология производства – «стапельная». Кроме того, есть большие проблемы с авионикой – в нашей стране производится далеко не все.

Ранее в Минтрансе говорили, что у россиян нет никаких оснований беспокоиться за безопасность полетов на оставшихся у отечественных авиакомпаний самолетах зарубежного производства.