Туристы из Бахрейна полетят в Сочи за снегом

Накануне в столице Бахрейна Манаме прошла презентация туристических возможностей Сочи. Приурочили мероприятие, в котором приняли участие представители Минтуризма Краснодарского края, мэрии Сочи, а также туристического бизнеса, к открытию чартерной программы по маршруту Сочи – Манама – Сочи. Еженедельные полеты будут осуществляться авиакомпанией Gulf Air на лайнерах Airbus A321.

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«Сложно начинать и конкурировать с другими направлениями, популярными у туристов из Бахрейна и Саудовской Аравии – Турцией, Грузией, Азербайджаном, европейскими странами. Но прошедшая презентация, а также организация ознакомительных туров, поездки блогеров – все это при активной поддержке правительства Краснодарского края – сделали свое дело. Интерес – большой, спрос появился», – сказал гендиректор туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

По его словам, первые рейсы заполняются туристами хорошо – по состоянию на 26 мая осталось не более 20 свободных мест:

«Бронирование по Сочи опережает все другие направления».

Ранее мы писали, что недельный тур в Россию с перелетом из Бахрейна обойдется в 1200–1500 долларов.

На презентации у представителей Бахрейна было много вопросов, касающихся отдыха в Сочи. Интересовались, есть ли в российском городе халяльные рестораны, каково качество отелей, большой ли выбор для поклонников шопинга. Также представители турбизнеса Бахрейна интересовались отдыхом в горах и пешеходными прогулками.

Пока действие чартерной программы рассчитано до середины сентября, но не исключено, что полеты продлят и сделают круглогодичными – во всяком случае, такое желание есть и у авиакомпании, и у туроператоров.

«В Бахрейне не хватает снега, и им нравится, что в Сочи он есть», – добавил Сергей Войтович.

Напомним, что привлечение зарубежных туристов было

объявлено одним из приоритетов госполитики. Согласно стратегии, принятой правительством, благодаря программе продвижения России за границей к 2030-му около 16 млн путешествий по РФ в год должны быть совершены иностранными гражданами.