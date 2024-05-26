Семь удивительных мест России, где обязательно стоит побывать путешественнику

Локации, в которых захочется отложить телефон и побыть наедине с природой.

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«Россия не только самая большая страна в мире, но и одна из самых разносторонних. В пределах государственной границы можно найти субтропики и вечную мерзлоту, пустыни и водопады, оставленные деревни и современные мегаполисы — словом, всё, что интересно людям с самыми разнообразными вкусами. Но на карте России есть и места, которые хотя бы однажды стоит посетить всем — о них и расскажу».

Курилы и Сахалин

Ещё 5-7 лет назад мечта побывать на Сахалине и тем более на Курилах чаще всего так и оставалась мечтой: авиасообщение было нерегулярным и космически дорогим. Сегодня же побывать в самых отдалённых точках страны стало гораздо проще – можно удачно «поймать» субсидированные билеты и договориться с местными о комфортных поездках по самым впечатляющим локациям. А посмотреть есть на что.

Это и лавовое плато Янкито, и белоснежные скалы залива Простор, и фумарольные поля на Курилах. И Птичий мыс, и бухта Тихая на Сахалине. И, конечно, почти легендарный маяк Анива, который очень скоро переживёт реставрацию. Тем, кто хочет застать его в таинственном «диком» образе, стоит поторопиться.

Куршская коса

Красивой и символичной сразу после путешествия на Сахалин станет поездка в Калининградскую область – к западным пределам России. В этом скромном по размеру регионе можно с восторгом провести не один месяц, переезжая из средневековых Черняховска и Советска к курортным Зеленоградску или Янтарному.

Но, пожалуй, в первую очередь гостям стоит побывать на Куршской косе, протянувшейся узкой полоской дюн и лесов между Балтийским морем и Куршским заливом. О расположенных здесь Танцующем лесе и высоте Эфа ходят едва ли не легенды – насколько они не похожи на то, что привыкли видеть жители «большой» России. Ну и штормящее по соседству море вкупе со свинцовым северным небом производят очень необычное впечатление.

Плато Путорана

Загадочная Путорана входит в десятку труднодоступных мест России, и побывать здесь – большая удача. В глубине ещё остаются места, где не ступала нога человека. Каньоны, горы без вершин, бескрайняя тайга, тысячи озёр и водопадов – всё это безумно привлекает авантюристов, но остаётся привилегией очень немногих.

Восемь месяцев в году здесь лютует зима, а потому самые впечатляющие локации вроде самого высокого в стране Тальникового водопада оказываются недоступны. А в оставшиеся месяцы Путорана посещает не более двух тысяч человек – войти в это число стоит любых денег.

Кольский полуостров

Отправиться на Кольский – самый доступный способ «закрыть» сразу несколько целей путешественника: познакомиться с Северным Ледовитым океаном, увидеть северное сияние и посмотреть на китов. А ещё – пройтись по настоящей тундре, увидеть атомный ледокол и попробовать северные специалитеты.

И если Териберка кажется вам недостаточно аутентичной, всегда можно «свернуть» на менее известный Рыбачий: здесь насладиться суровой сдержанной красотой Русской Арктики можно без спешки и в полном одиночестве.

Зимний Байкал

Есть на карте России места, которые в высокий сезон мелькают в лентах соцсетей почти каждый день. Но сумасшедшая популярность не делает их плохими – напротив, с каждым годом попасть сюда хотят всё больше и больше туристов.

Одно из таких мест – зимний Байкал. Эти 50 оттенков байкальского льда достаточно увидеть всего один раз, чтобы влюбиться на всю жизнь. А затем прокатиться на коньках, промчаться на хивусе на воздушной подушке к знаковым локациям Байкала и забраться на видовые точки. А нагулявшись, с удовольствием попробовать бурятские буузы, которые готовят правильно только здесь и больше нигде.

Камчатка

Край света, земля медведей, страна вулканов – все эти эпитеты описывают Камчатку точно, но не исчерпывающе. Побывать здесь – значит искупаться в Тихом океане, научиться отличать гейзеры от фумарол и увидеть наконец вживую легендарные топонимы с контурных карт – бухту Русскую, каньон Опасный, Вачкажец, Авачинский вулкан и Дoлину гейзеров. А на десерт – понаблюдать за камчатскими медведями в их естественной среде обитания, на Курильском озере. И убедиться, что каждый 10-й житель Камчатки – это медведь.

Ямал на День оленевода

Жизнь за полярным кругом, когда вокруг – бесконечная тундра и затяжная зима, может казаться грустной и однообразной. Но ключевое здесь – казаться. На самом деле на Ямале живут полной насыщенной жизнью, где нет места тоске и унынию.

Доказательство этому – День оленевода, который ежегодно отмечают в посёлке Аксарка. В момент общего праздника легко увидеть всё то, чем живёт тундра: покататься на оленях, попробовать северные деликатесы, познакомиться с местными жителями и заглянуть в гости в настоящий чум. И понять, что жизнь за полярным кругом не останавливается, а, напротив, бежит со скоростью первоклассной оленьей упряжки.