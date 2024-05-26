Эксперт рассказал, куда лучше поехать отдыхать летом в России

С момента, когда внешний рынок выездного туризма стал проблемным, появилась тенденция на развитие внутреннего туризма в РФ. Эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов рассказал о популярных туристических маршрутах в последние годы.

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По словам эксперта, люди начали все чаще выбирать активный и экскурсионный отдых вместо морского. И в регионах, где раньше спрос не наблюдался, начался «овербукинг» и гостиницы расписаны на несколько месяцев вперед.

«Активный отдых, такой как Камчатка и Алтай, отдых "осознания себя" показывает хорошие результаты. Строится большое количество гостиниц, глэмпингов, которые, опять же, все расписаны на весь сезон вперед», - объяснил Аредов.

Популярностью пользуются и экскурсионные поездки по России: в Нижний Новгород, Тулу, Калугу, а также традиционные поездки вокруг Москвы, Золотое кольцо.

Экскурсионные поездки отходят от привычного формата и становятся более активными: с мастер-классами, событийным туризмом, когда специально едут на мероприятия и фестивали.

«В прошлом году Суздаль побил все возможные рекорды и превратился из тихого уездного города в город с большим количеством фестивалей. Когда мы делали туда тур, мы узнали, что там даже парковочных мест не хватает», - привел пример эксперт

При этом туристический поток остается примерно на уровне 2020 года. Это связано с тем, что пока создано мало достойных гостиниц и условий сервиса в российских регионах. При этом Дагестан побил все рекорды по туристическому потоку и показал большие темпы развития.

Большая часть россиян все равно стремится поехать отдыхать на черноморское побережье, в Краснодарский край на поезде или в Крым через крымский мост на машине. Эксперт указал, что такой туризм выходит дороже поездки на Кавказ.

По словам эксперта, если рассматривать все виды туризма, то самыми популярными являются: Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край, Сочи, регионы и республики Кавказа, Северной Осетии, Ингушетии, Казахстан, Кабардино-Балкария, Урал, Алтай, Камчатка, Дальний Восток, Приморье и Хабаровский край. Если рассматривать поездки на два дня, то эксперт привел в пример Калугу, Тулу, Нижний Новгород, Великий Новгород, Псков, Смоленск и города в Ленинградской области.