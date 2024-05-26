В Таганроге для туристов запустили первый в ЮФО трамвай-кафетерий
В Таганроге состоялся тестовый рейс первого на юге России туристического трамвая. В специальном вагоне-кафетерии, который был восстановлен работниками депо, пассажиры побывали в известных местах города.
"Вагон вмещает 23 человека. Время в пути около одного часа. Экскурсионный маршрут проходит от площади Восстания, через площадь Авиаторов, мимо Приморского парка, по исторической части центра города - по улице Фрунзе", - рассказал "РГ" историк-краевед и актер Игорь Пащенко.
Скучать пассажирам ретро-трамвая не придется: в пути для туристов профессиональные экскурсоводы раскрывают тайны Таганрога. Для того, чтобы экскурсия запомнилась гиды во время движения принимают юмористические образы жителей южного города.
Например, о городском рынке и ресторациях города рассказывает - колоритный грек Папандопулос, а младший научный сотрудник отдела очень перспективных разработок авиазавода Моисей Жоржович с добрыми шутками повествует о становлении морской авиации России и других научных фактах из жизни Таганрога.
Всего в творческой копилке гидов туристического трамвая пять театральных образов. Они уже снискали популярность среди пассажиров, так как трамвайные экскурсии на начало июня уже все забронированы.
"Разумеется, запуску предшествовала кропотливая и длительная подготовка, но мы очень рады, что в итоге нам удалось стартовать в начале турсезона. Мы будем наблюдать за работой вагона и отзывами экскурсантов - формат новый и возможно потребуются какие-то небольшие корректировки. Прошу отнестись к этому с пониманием", - прокомментировал руководитель проекта "Таганрогский трамвай" Геннадий Курдюков.