МЭР представило план по активному развитию круизного туризма в России

По данным ТАСС, директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности министерства Владимир Трач уточнил, что речь идет о круизном туризме в России.

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«Мы сформировали план по развитию круизного туризма и представили его в правительство РФ месяц назад. Он сейчас в активной стадии рассмотрения», — заявил представитель МЭР.

Для его реализации и одобрения нужна координация с транспортным блоком правительства, заявил Трач и выразил надежду, что инициатива найдет понимание коллег.

Минэкономразвития планирует развивать отдельные направления круизного туризма в ДФО. В ведомстве ждут ответа руководства кабмина в ближайшее время, уточнил Трач.

Ранее стало известно, что в России объявлен победитель уникального туристического проекта.