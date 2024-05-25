Антимонопольная служба будет следить за кошельками туристов

Член общественного совета при Минтрансе Илья Зотов заявил, что Федеральной антимонопольной службе необходимо проследить за ценами в курортных регионах России. В частности, он подчеркнул необходимость следить за стоимостью билетов для проезда в эти регионы, чтобы сберечь кошельки и туристов, и простых граждан, которым нужно поехать по делам, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

Зотов подчеркнул, что в сезон билеты очень дорожают, из-за этого трудно купить их для деловых поездок. Особенно тяжело приходится жителям Калининградской области, Дагестана, Краснодарского края и других. Однако доступность обычных поездок – деловых, личных – должна быть одинакова для всех.

Чтобы решить этот вопрос, предлагается выбрать самые популярные направления и проконтролировать, чтобы цены на них не слишком «прыгали» в цене в туристический сезон. Ранее эксперты уже предлагали проследить за ценами на гостиничные номера, особенно учитывая бум на отечественные места для отдыха, и пару лет назад даже запускали сайт для жалоб на цены, но сейчас он уже не работает.