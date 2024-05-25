Для туристских троп предложили установить единые правила

В Минэкономразвития предложили установить единые правила обустройства и использования туристских троп. Соответствующий документ 25 мая появился на портале проектов нормативных правовых актов.

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Туристские тропы существуют по всему миру и сочетают весь спектр человеческих интересов — от активного туризма и спорта до паломничества, экстрима и экологии. Но в России нет единой системы троп и правового регулирования данной сферы. Поэтому ведомство предлагает наделить власти полномочиями утверждать требования к созданию, маркировке, содержанию паспорта туристских троп и их включению в единый перечень.

Инициатива преследует несколько целей, в том числе оздоровить население, минимизировать негативное воздействие на природу и создать условия для развития эколого-просветительской, ‎научно-познавательной, рекреационной, туристической и инвестиционной деятельности. Изменения вносятся в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Земельный и Лесной кодексы.

Туристическая тропа определяется как объект туристских ресурсов, имеющий маркировку и предназначенный для пешего, велосипедного, лыжного или конного вида передвижения, включающего в себя на отдельных частях или по всей протяженности элементы благоустройства, а также при наличии некапитальные строения и сооружения, которые могут располагаться как на земле, так и на воде.

Для создания туристской тропы в министерстве предлагают следующий алгоритм:

Разработка и утверждение паспорта туристской тропы.

Оформление прав на земельные участки.

Создание туристской тропы.

Внесение сведений о туристской тропе в единый перечень.

Управление туристской тропой с определением оператора.

Для размещения туристских троп предлагается в числе прочих использовать лесные участки и земли сельскохозяйственного назначения. По замыслу разработчиков, принятие законопроекта обеспечит развитие устойчивого туризма в России и повысит уровень туристических услуг. До 30 мая документ проходит публичное обсуждение.