В Запорожье ждут 100 тысяч туристов

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в наступающем курортном сезоне гостей региона готовы принять 120 гостиниц и прочих средств размещения, в том числе четыре совершенно новых. При этом в области ожидается около 100 тыс. туристов, что примерно на четверть больше, чем в прошлом году. Редакция TourDom.ru решила разобраться, какие курорты находятся в Запорожской области, кто туда поедет на отдых, что с ценами, инфраструктурой и безопасностью.

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Турбазы на косах

В прошлые годы туристы любили отдыхать на побережье Азовского моря – мелководье летом прекрасно прогревается (в среднем до 26 градусов, а рекорд составляет +39 по Цельсию). Главные курорты – это город Бердянск и расположенный южнее, практически на границе с Херсонской областью, поселок городского типа Кирилловка. Именно там находятся гостиницы и турбазы. Они сосредоточены на песчаных косах – Бердянской в Бердянске, Федотовой и Пересыпь в Кирилловке.

Есть еще Приморск, расположенный недалеко от Бердянска. Кстати, именно в этом городе, точнее еще на одной косе – Обыточной, хотят создать круглогодичный курорт с сотней гостиниц на 15 тыс. номеров, яхтенной мариной, аквапарком и прочими прелестями курортной жизни. Впрочем, это не сейчас – построить все планируют лишь к 2035 году.

Цены в отелях…

По словам руководителя сети тургентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, 120 гостиниц, о которых заявил губернатор Балицкий, – это преувеличение.

«Речь идет о небольших гостевых домах и мини-отельчиках. Реально в Запорожской области меньше 20 отелей хотя бы на 80 номеров. Остальные 100 – это на 10,15, 20 номеров», – пояснил эксперт.

Несколько крупных КСР сегодня находятся под управлением госпредприятия «Курорты Запорожской области». Среди них – круглогодичный санаторий «Нефтехимик» на 100 с лишним номеров, отели «Ореанда» и «Панорама». В «Нефтехимике» цена стандартного номера – 2 тыс. руб., улучшенный семейный будет стоить уже 3,5 тыс. В «Ореанде» стандарт обойдется в 3 тыс. руб., люкс – 5 тыс. руб. А в «Панораме» (где, кстати, есть номера с панорамными окнами) за просторный люкс придется выложить 5,9 тыс. руб. в сутки. Но это не предел. Наименее бюджетный вариант мы обнаружили в отеле «Жемчужина Таврии» на косе Пересыпь в Кирилловке. Здесь предлагают остановиться за 9379 руб. в сутки. При этом при заселении придется оставить 3 тыс. руб. в качестве депозита (при отъезде вернут).

…И на базах отдыха

Основная же масса средств размещения в Запорожье – это действительно небольшие отельчики и базы отдыха. Цены разные. Где-то можно найти номер за 1,5–2 тыс. в сутки. Другие предлагают пожить за 3,5–4 тыс. Зависит от свежести отеля, его ухоженности и географического положения. Первая линия от моря будет стоить, разумеется, дороже. При этом владельцы турбаз предупреждают, что в июле, тарифы могут подрасти. Однако есть и обратное предложение: в некоторых базах отдыха туристы вправе рассчитывать на скидку, если остановятся надолго. Скажем, на 2 недели.

All inclusive пока не развит, в лучшем случае предложат завтраки. Но самый популярный вариант – это апартаменты с собственной кухонькой, где можно что-нибудь приготовить. В том числе из рыбы, в которой нет недостатка ни в Бердянске, ни в Кирилловке. Самые популярные виды – бычок и пиленгас.

Бронируют чаще через мессенджеры

Забронировать отдых в Запорожской области с помощью привычных сервисов сложно – предложений из Бердянска и Кирилловки нет ни на «Островке», ни на «Авито». Кое-какие варианты удалось обнаружить на «Суточно» – примерно по 25 предложений из Бердянска и Кирилловки (включая квартиры). Также можно напрямую связаться с «Курортами Запорожской области» – для брони номера в принадлежащих ГУПу гостиницах, либо с конкретным отелем или базой отдыха. Правда, сайты и даже страницы в соцсетях есть не у всех. Поэтому связь по телефону или через мессенджеры (предпочтительнее, как отмечают администраторы турбаз, второе).

Обещают открыть аквапарк

С развлечениями ситуация, конечно, не такая, как в Анапе или Геленджике, но что-то есть. В Бердянске работают кинотеатры, есть парк аттракционов, в этом году власти обещают впервые с 2021 года открыть аквапарк «Акваленд» – раньше, судя по большому количеству отзывов в TripAdvisor, он был довольно популярен. В Кирилловке летом должен начать работу зоопарк и дельфинарий. По словам чиновников, на этих объектах ведутся последние приготовления.

А что с безопасностью?

Вопрос не праздный: расстояние от Бердянска до линии фронта – 120 км. Но, по словам Евгения Балицкого, безопасности будет уделяться пристальное внимание.

«Несмотря на особые условия, курортный сезон в Запорожской области состоится. Регион готов принимать отдыхающих и предоставлять качественные услуги туристической сферы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Кто поедет в Бердянск

Как отмечает Алексан Мкртчян, 100 тыс. туристов действительно может приехать этим летом в Запорожскую область, но только при «очень-очень хорошем раскладе». При этом 85–90% отдыхающих – это жители Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Что касается туристов из «большой» России, в частности из наиболее близко расположенного Ростова-на-Дону, то им отдыхать на курортах Запорожья большого смысла нет.

«Намного ближе находятся курорты получше. Если говорить о побережье Азовского моря, то это Ейск, Должанская, Приморско-Ахтарск, а чуть дальше Темрюк и уже Черное море. Поэтому из Ростова в Бердянск через зоны контроля никто на отдых не поедет. Только может привлечь цена – например, с дисконтом 50% от Должанской. Но это исключено, в Бердянске таких цен не будет», – сказал Алексан Мкртчян.

Кстати, в Должанской цены на размещение примерно такие же, как в Бердянске и Кирилловке – в гостевом доме в начале июня можно остановиться за 2–2,5 тыс. руб.