В России может появиться единый реестр авиадебоширов

В России следует создать создать единый реестр авиадебоширов. С инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина, её цитирует РИА Новости.

«В преддверии высокого туристического сезона всё чаще стали подниматься вопросы безопасности предоставляемых услуг авиаперевозчиками… В своём письме вице-премьеру Савельеву я предложила создать единый реестр так называемых авиадебоширов», — пояснила Школкина.

По её словам, важно обеспечить безопасность путешествующих людей путём недопущения на борт самолёта заведомо агрессивного пассажира.

«Сегодня такое право на законодательном уровне авиакомпаниям уже предоставлено. Вместе с тем, реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, каждой авиакомпанией ведётся самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к совершению данными пассажирами повторных правонарушений уже на борту воздушного судна других авиакомпаний», — добавил депутат.

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