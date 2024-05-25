Россияне стали вдвое чаще интересоваться Камчаткой

Туристы из России начали интересоваться Камчаткой в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит сервис «Яндекс Путешествия».

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Спрос на поездки внутри страны за год вырос на 45%. Люди «всё больше интересуются нестандартными туристическими маршрутами и возможностью познакомиться с необычными местами внутри страны».

Помимо Камчатки, спрос вырос на туристические направления в Республику Крым, Архангельскую и Мурманскую области.