Новосибирская область открывает дороги для автотуризма

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области определило 10 ключевых автомобильных дорог, которые станут приоритетными для развития автомобильного туризма в регионе. Как сообщил РБК Новосибирск, эти дороги обещают стать основой для привлечения туристов и развития инфраструктуры вдоль маршрутов.

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Вот список приоритетных дорог:

К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар»

К-18р «120 км а/д «К-17р» — Камень-на-Оби»

К-12 «Новосибирск — Колывань — Томск»

К-14 «104 км а/д «Р-256 — Сузун»

К-15 «104 км а/д «Р-256 — Черепаново — Маслянино»

К -10 «Краснозерское — Половинное»

К-24 «Новосибирск — аэропорт Толмачево»

К-16 «129 км а/д «Р-255» — Тогучин — Карпысак»

К-28 «72 км а/д «Р-256» — Легостаево — Чемское — 76 км а/д «К-16»

Н-0835 «Легостаево — Новососедово — Верх-Ики»

Выбор этих дорог связан с реализацией Концепции развития автомобильного туризма в России до 2035 года, утвержденной Правительством в конце апреля. Документ предусматривает создание комфортных и безопасных условий для путешествий по автомобильным дорогам, развитие сопутствующей инфраструктуры и повышение качества услуг дорожного сервиса.

Реализация Концепции планируется в два этапа. В первый этап (2024-2025 гг.) будет разработана программа развития автомобильного туризма с планом мероприятий, включая новые меры господдержки и условия для развития автотуризма и инфраструктуры.

На первом этапе также планируется создание интерактивной карты-схемы автомобильных туристических маршрутов, включая пилотный маршрут Санкт-Петербург – Владивосток. В рамках второго этапа (2025-2035 гг.) будет усовершенствовано законодательство и меры господдержки.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников.