Между Сахалином и Кунаширом восстановили авиасообщение после непогоды

Самолеты, выполняющие рейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область), в субботу днем вылетели из областного центра после суточной задержки из-за непогоды на Курилах. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.

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"Все самолеты вылетели. Погода на Кунашире нормальная, полеты осуществляются по расписанию", - рассказал собеседник агентства.

По информации табло аэропорта Южно-Сахалинска, самолеты вылетели в 12:36 и в 13:00 (04:36 и 05:00 мск). Вечером ожидаются обратные рейсы.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятной погоды на Кунашире с 24 мая перенесли на следующий день четыре рейса на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском. Сейчас в Южно-Курильске облачно, осадков нет, дует ветер. Температура воздуха - плюс 6 градусов.